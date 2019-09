Proviisor annab nõu: mida teha, kui liigesed on "roostes" ja valutavad

„Liigesevalu on üks enim esinevatest kaebustest, millega apteeki pöördutakse,“ räägib Südameapteegi proviisor Külli Teder.

Liigesevalu põhjused on erinevad. Tempokate treeningutega võib kaasneda liigeste ragisemine, valu põlves, seljas või hüppeliigeses. Tegu võib olla harjumatu liikumise ja liigutusega, ülekoormuse või traumaga, kuid tunda võib anda ka vana vigastus, mis jahedate ja niiskevõitu ilmadega on endast märku hakanud andma. Vanemas eas on sagedasem põhjus liigeste kulumine ehk osteoartoos.

„Liigesevaevuste ennetamiseks tuleb juba varakult kriitilise pilguga üle vaadata oma elustiil ja toitumine,“ lisas ta.

Tervislik ja tasakaalukas toitumine ning korralik puhkus on kõige alus. Kindlasti ei tohi liigesevalu kannatada, sest mure ei möödu iseenesest, vaid probleemi korral tuleb abi otsida apteekrilt või arstilt.

Külli Teder toob välja erinevad abivahendid, mida saab liigesehädade korral apteegist.

Arvatakse, et glükoosamiini tarvitamine pikema aja jooksul aitab ära hoida ka liigese enneaegse kulumise.

Jahutavad geelid, spreid ja külmakotid

Külm on ideaalne kergemat sorti trauma korral, aga sobib ka valu vähendamiseks. Külm aitab alandada paistetust, vähendada valuaistingut ajus ning aeglustada ainevahetust, mis võib omakorda vähendada põletikulisi protsesse.

“Ägeda liigesepõletiku leevendamiseks tuleks hoida külma haigel liigesel 15-20 minutit ja korrata seda mitu korda päevas,” soovitas Teder. Ta lisab, et külma kasutamisel tuleks olla ettevaatlik. “Külma ei tohi asetada otse nahale, vaid nahk tuleb eelnevalt katta käteräti või kangaga, muidu võib nahale tekitada külmakahjustus,” hoiatas ekspert.

Liigesevalu puhul tuleks kindlasti arsti juurde pöörduda, kui: liigesevalud kestavad üle 2 nädala,

liigesed on mitu nädalat turses või hellad,

liigesed teevad öösel valu (valu ei lase magada),

hommikuti esineb liigeste jäikust üle 5–10 minuti,

lisaks liigesevalule esineb väsimus, nõrkus, isutus või palavik.

Valu- ja põletikuvastased tabletid, geelid

Nagu nimigi ütleb, aitavad need vähendada valu ja põletikulisi protsesse. Tablettidega samaaegselt võib välispidiselt kasutada ka looduslikke aineid sisaldavaid geele või salve.

Glükoosamiin ja kondroitiinsulfaat

Mõlemad ained on olulised koostisosad liigeskõhre struktuuris. Nad tagavad kõhre paindlikkuse ja vastupidavuse ning liigesepindade liikuvuse ja elastsuse. Glükoosamiin pärsib kõhrekude kahjustavate ensüümide mõju ja kondroitiinsulfaadil on valuvaigistav ja põletikuvastane toime. Tavaliselt on need kaks ainet tablettides koos.

Proviisor Külli Teder soovitab glükoosamiini ja kondroitiini sisaldusega tablette liigeste suurenenud koormuse korral, mida võib põhjustada sportimine, füüsiline töö, ülekaalulisus või vanus.

„Tabletid toetavad liigeseid valu, jäikuse ja ragisemise korral ning arvatakse, et glükoosamiini tarvitamine pikema aja jooksul aitab ära hoida ka liigese enneaegse kulumise,“ rääkis Teder.

MSM ehk metüülsulfonüülmetaan