Just need toiduained on kolesterooliga kimpus inimestele kurjast

Kõige rohkem on halba kolesterooli tema sõnul kiirtoidus ja rasvases sealihas ning ka pooltooted, sh vorstid ja viinerid, mis sisaldavad kõike sabast sarvedeni, on kolesteroolirikkad.

„Kellel on kolesterool kõrge, peaks rammusat piima vältima. Siinjuures on oluline rõhutada, et poodides populaarne 2,5protsendiline piim on mõnele ikkagi juba liiga rammus,” täpsustas ta.