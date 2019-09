Sügisel saab Kristiines jalga keerutada

„Meil on Kristiines väga tantsulembene rahvas. Kui noortel on klubid ja diskoteegid kus käia, siis eakamal osal inimestest on valik ahtam. Seepärast korraldamegi suviti Löwenruh´ pargis kolmapäevaseid tantsuõhtuid, kuhu tullakse kokku üle linna ja isegi kaugemalt. Sügisest kevadeni toimuvad aga kord kuus Puuetega Inimeste Kojas tantsu neljapäevakud, mis on meie seenioride poolt väga hästi vastu võetud – saal on alati rahvast täis,“ rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.