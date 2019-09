Kristiine eakate päevakeskuse huviringide hooaeg algas uutes ruumides

Senisest valgusküllasemad ja mugavamad tingimused on toonud uusi huvilisi ka päevakeskuse huviringidesse. Päevakeskuses on võimalik osaleda 26 huviringi töös, millest võtab iganädalaselt osa ligi 400 väärikas eas inimest. Lisaks ringide tööle toimuvad regulaarselt terviseloengud, tantsuõhtud, kohtumised huvitavate persoonidega ja ühised väljasõidud.

„Eelmine hooaeg oli Kristiine päevakeskuse jaoks keeruline, sest ruumid olid remondis ja hakkama tuli saada asenduspindadel. Seevastu uus hooaeg on alanud palju positiivsemalt ja ringide töö on hooga käima läinud. Lisaks traditsioonilistele laulu-, tantsu-, kunsti- ja võimlemisringidele saab õppida keeli, treenida mälu ja osaleda kokandusklubi töös. Viimased kaks on päevakeskuse ühed populaarsemad," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

„Siia on oodatud ka need, kes ringide töös kaasa lüüa ei soovi, sest päevakeskuses toimuvad iga kuu loengud tervise teemadel, tähtpäevade tähistamised ja tantsuõhtud, külas käivad huvitavad persoonid ja avastatakse koos Eestimaa kauneid paiku. Väga nõutud kaup on soodsate hindadega iluteenused, nagu kosmeetiku ja maniküüri-pediküüri teenus, aga tulla võib ka niisama mõnusas miljöös kohvitama, juttu puhuma ja lehti lugema. Julgen öelda, et Kristiine väärikas eas linnakodanik, kel vähegi tervis lubab, on rõõmsameelne, aktiivne ja uudishimulik, mis tegelikult ju ongi edasiviiv jõud. Kutsume kõiki päevakeskuse uute ruumide ja võimalustega tutvuma,“ julgustas linnaosavanem kõiki tulema uute ruumidega tutvust tegema ning ringidest ja üritustest osa võtma.