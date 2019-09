Millal minna perearsti juurde, millal pöörduda erakorralisse vastuvõttu?

Võrreldes EMOga, kus ise pöördujate keskmine ooteaeg võib ületada nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on visiidi ajal perearstikeskuses võimalik saada rohkem teavet oma haiguse olemuse ja profülaktika kohta. EMOs on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine.

„EMOsse pöördumise peamine ajend on sageli kiirus. Samas tasuks kõigepealt hoopis helistada oma perearstikeskuse pereõele, kes aitab inimesel otsustada, kas üldse on vaja erakordse abi saamiseks EMOsse pöörduda või mitte,” ütleb perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller. EMOsse pöördumist põhjendatakse ka sooviga pääseda kiiresti eriarstide juurde ja analüüsidele. EMO võimalused on tegelikult piiratud – seal saab teha vaid uuringuid, mis aitavad diagnoosida eluohtlikke seisundeid.