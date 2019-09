Tervisesport teeb head ka krooniliste haiguste korral

Samas on iga inimene indiviid ja enne treeningutega taasalustamist või pärast diagnoosi saamist tuleb kindlasti nõu pidada oma raviarsti või füsioterapeudiga ning alustada hästi kergetest ja mõõduka koormusega treeningutest – nii soovitab jalgpalliklubi JK Kalev füsioterapeut Maali Pruul.

Liikumine on südametervisele hea

On teada, et regulaarne kehaline koormus vähendab üldkolesterooli taset, langetab vererõhku, vähendab trombide tekkimise võimalust, parandab ja soodustab veresoonte ahenemise korral uute veresoonte moodustumist, vähendab südamehaiguste tekkimise riski ja parandab enesetunnet.

„Samas on teadmine, et liikumine on vajalik, ja teadmine, kuidas täpselt oma tervisliku seisundi juures liikuda, kaks ise asja,” hoiatab Maali Pruul. „Kel teadmisi vähevõitu, peaks kindlasti enne hooga spordiklubisse või terviserajale minekut konsulteerima oma raviarsti, füsioterapeudi või personaaltreeneriga. Nemad aitavad paika panna treeninguplaani, lähtudes inimese tervislikust seisundist ja hetke füüsilisest vormist,” soovitab füsioterapeut.