Peeter Jürgens: Tahan oma sajanda juubeli ka ära pidada!

Peeter Jürgens hoiatab, et ta on „nii halb filosofeerija, et hirmus kohe”. Sellest hoolimata jätkub meil juttu mitmeks tunniks.

Tänavu märtsis täitus teil 80 eluaastat. Juubel tõi palju tähelepanu ja intervjuude andmist. On see olnud meeldiv või väsitav?

Tähelepanu on tõesti palju olnud. Olen ladranud nii palju, et inimesed on minust kindlasti tüdinenud.

Hiljuti kutsus naine mind teleri ette, sest „Eesti mängus” esitati minu kohta küsimus. Jõudsin liiga hilja, ei näinud. Öösel tuli kordussaade ja siis ajas naine mind õigel hetkel üles.

Aga väike äramärkimine on ikka meeldiv.

Seda vaadates läks mul uni ära ja hea rõõmus tunne tuli sisse. See vist ongi elurõõm – väike asi, mis tuleb ootamatult ja teeb elu toredaks. Selliseid asju on oi kui palju!

Aga see juubelivärk pani mind ikka omajagu proovile.

Mis sünnipäeva puhul rasket oli?

Lootsin, et pääsen suurest tähelepanust, kuigi teadsin, et teater niikuinii tähistab minu juubelit. Aga olin valmis teiseks päevaks – 15. märtsil oli mul teatris etendus ja arvasin, et tähistamine toimub sel ajal.

Sünnipäeval, 10. märtsil helistas järsku Ugala korraldusjuht Heigo Teder ja ütles, et TV3 tahab teha intervjuu just õigel päeval. Vastasin, et olgu, teeme siis ära. Läksin kohale ja mõtlesin ärevusega, et mida küll räägin. Kurtsin Heigole, et kui neil on küsimusi, siis ehk oskan midagi vastata, aga muidu jään hätta.

„Kohe kuulame, mis nad tahavad,” ütles Heigo ja tõmbas kammersaali uksed lahti. Ahh! Seal ootas mind kogu teatri rahvas!

Vaat see lõi mind rivist välja. Pidin tükk aega ennast koguma, enne kui suu lahti sain teha. Hiljem selgus, et mu naine teadis sellest juba neli päeva ette. Nad kõik mängisid kokku! Tagantjärele mõeldes on see muidugi väga tore üllatus.

Kui avalik esinemine on teile raske, siis kuidas suudate saalitäie rahva ees tundide kaupa laval mängida?

Oi, see on hoopis teine asi!

Publik on see, kelle pärast ma arvatavasti üldse eksisteerin. Eriti veel siis, kui suudan niimoodi osasse sisse pugeda, et tekib kontakt saaliga.

Kuidas te seda kontakti tunnetate? Kas tekib mingi energeetiline side?