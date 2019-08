Eakad on usinamad sõeluuringutel osalejad

Selle aasta suvel alustas vähi sõeluuringute register kutsete saatmist ka e-posti teel. E-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutseid jätkuvalt otsepostiga rahvastikuregistrijärgsele aadressile, kui aadress on korrektselt registreeritud.