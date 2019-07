Arstiga nõu pidamata aspiriini võtmine võib anda tõsise tagasilöögi

Tulemuste kohaselt kaalub paljude inimeste puhul veritsusoht üles südame- ja ajurabanduse riski ning seetõttu ei tohiks nad nii kergekäeliselt igapäevast ennetavat aspiriinidoosi võtta.

Uuringus vaadeldud inimestele polnud aspiriini võtmist soovitanud arstid, vaid nad lähtusid laialt levinud teadmisest, et aspiriini võttes on võimalik ennetada südamehaigusi.

Nimelt kui jutt käib südame- või ajurabanduse ennetamisest ja inimesel ei ole arsti poolt pandud diagnoosi, ei pruugi see mõnegi patsiendi puhul õigustada ravimi manustamisega kaasnevate riskide võtmist.

Neil, kel on olnud juba ajuinsult või südameinfarkt, tuleb kõigil igapäevaselt aspiriini võtta, sest selle positiivne kasu kaalub üle võimalikud kahjud.

Aspiriin aitab vältida trombide tekkimist, kuid kui seda kasutada arstiga konsulteerimata ja oma tervislikust seisundist täit arusaama omamata, tõstab see sama omadus ka verejooksu ohtu. Eriti on ohus vanemaealised ja need inimesed, keda kimbutavad maohaavandid.

2018. aastal avaldatud kolm suurt uuringut näitasid, et paljude inimeste jaoks on risk sisemisteks verejooksudeks suurem kui aspiriinist saadav väike kasu. Nende uuringute põhjal vaadati ühendriikides üle ka ravijuhised.

Uued suunised nõuavad nüüd, et 70-aastastel ja vanematel täiskasvanute puhul ei tohiks südame-veresoonkonna haiguste esmaseks ennetamiseks kasutada igapäevast väikeseid aspiriinikogust. Lisaks on juhistes rõhutatud, et neile, kel on suurenenud risk sisemisteks verejooksudeks, ei tohiks südamehaiguste ennetamiseks üldse seda soovitada.