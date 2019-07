Idapiiri taha jäänud eestlaste hauaplatse ähvardab ülematmine

Petseri luterliku koguduse õpetaja Andres Mäevere rääkis ERR-i raadiouudistele, et paljud platsid on kenasti hooldatud, aga kõikjale lähedaste hoolsad käed ei jõua. Uute platside jaoks Petseri surnuaial aga ruumi pole ja kuigi 1990ndatel rajati linna lähedale ka uus surnuaed, asub eestlaste surnuaed linnale lähemal ja kui hauaplats on hooldamata, lubataksegi sinna uus matus.