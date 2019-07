Vabatahtlikud aitavad majapidamistöödega ja pakuvad seltsi

„Vabatahtliku tegevus sõltub sellest, millist abi konkreetne inimene vabatahtlikult ootab ning millisel viisil ja määral saab vabatahtlik abi pakkuda. See lepitakse üldjuhul kokku inimese ja vabatahtliku koostöö alguses. Ühe külastuse käigus võib vabatahtlik inimesele toeks olla väga erineval moel, alates toetavast vestlusest ja seltsi pakkumisest kuni praktilise abini tegevustes, mida inimene iseseisvalt sooritada ei suuda, kuid mis on olulised toime tulemiseks kodus või aktiivseks osaluseks ühiskonnas,“ selgitas Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Ühe abivajaja sõnul on „tore, et ta [vabatahtlik] olemas on; tänu temale on elu kohe palju parem ja enesetunne hulga parem“. Ühe teise abivajaja sõnul on tema juures käiv seltsiline „nii tähelepanelik ja armas, kui ta vaid tihemini külla jõuaks“.