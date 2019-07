Tantsimine hoiab südame terve ja meele terava

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Tantsimine on kasulik nii füüsisele kui ka vaimule.

Kaks väga erinevat uuringut näitavad, et tantsimine on rohkem kui lihtsalt lõbus meelelahutus – mõõdukas tempos tantsimine on kasulik südamele ja tantsu õppimine ning seltskondlik kooskäimine väga oluline vaimsete võimete säilitamiseks.