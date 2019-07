Reet Linna – vanaema õunapuu otsas

Kas te vahel surma peale mõtlete?

Vahel mõtlen ka surmale. Siis, kui mul tekib melanhoolia. Jaajaa, minul ka tekib. Siin oma kodu nelja seina vahel. Ja kui see juhtuks, siis tulgu ühe pauguga, et lapsed ei peaks minu pärast hakkama vaeva nägema.

Ma hoolitsesin palju-palju aastaid oma ema eest ja see oli üsna keeruline. Minu süda on küll rahul, et ma nii tegin, aga ma ei tahaks oma lastele sellist koormat.

Memme sünnipäev oli 1. mail. Ta on nüüd juba kuus aastat ära. Otsustasime, et igal aastal memme sünniaastapäeval saab noorem põlvkond, ka minu õdede lapsed, minu juures kokku. Muidu nad ei suhtle üldse omavahel.

Selles toas, kus memm elas, on nüüd laste mängutuba. „Tahan mängutuppa!» ütleb ka Albert (Roberti poeg).

Joniga tuli ükskord juttu, et kes on kelle ema ja kes kelle laps. Et minu ema oli memm, aga tema on juba inglite juures. Tema jäi mõtlema, et kuidas ta seal siis on, et kuidas inimene läheb ära. Mina siis seletasin, et ta võib olla üks täht või pilveke. Küll see viieaastane tükk aega mõtles.

Mina usun, et kusagil keegi on. Minul on kindlasti kaitseingel või mitu. Mu elus on palju selliseid situatsioone olnud, kus oleks võinud väga halvasti minna, kaasa arvatud autoavarii, kui põder mulle auto ette hüppas.

Ma ei ole usklik nagu mu Merivälja vanavanemad. Olin kurb, et vanaemal oli rinnavähk ja arsti ei kutsutud, sest Jumal pidi ta päästma. Ma olen sellest läbi tulnud, aga austan inimesi, kellel on usk. Arvan, et igaüks peab millessegi või kellessegi uskuma.

Mul on üks sõrmus, ilma kivita, nagu mulle meeldibki. Siinsamas Meriväljal elab üks metallikunstnik, kes selle tegi – sellele on imeväikeselt graveeritud meieisapalve. Ma ei lähe mitte kunagi ilma selleta kodust välja. Ma ei tea, kas ta kaitseb mind, aga tahan sellesse uskuda. See ongi minu usk.

Kellega teie rasketel hetkedel räägite?

Ma ei ole eriti kaebamas käinud. Olen õppinud seda, et probleemid pead sa ennekõike ise lahendama. Kui sa iseendast vastust ei leia, siis ei tulegi midagi välja. Enamasti olen ise hakkama saanud, aga mul on paar sõpra, ka seesama lastearstist sõbranna Kai Allik, kellega ma räägin. Mul on üks sõbranna, kes alati helistas just sel hetkel, kui mul oli nutt kurgus. Kust ta teadis, et mul raske on? Siis sain ma rääkida.

Selline tunne jääb küll, et Reet Linnal ei valuta mitte kuskilt. Kuidas teil on see õnnestunud?