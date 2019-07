Reet Linna elurõõmu saladus

FOTO: 60+

Aga tuleb välja, et mägironimist, mäesuusatamist ja talisuplemist nautiv telesaatejuht on vahel väsinud, et ka tema põlved valutavad, temagi mõtleb vahel surmale. Temagi elu pole olnud ju lust ja lillepidu. Aga telesaatejuhil on omamoodi hommikud, hobid ja mis peamine, lapselapsed, kes talle tohutult energiat annavad! Ja te ei usu oma silmi, kui loo juures oleva fotoni jõuate, sest Reet Linna roniski 60+ palvel õunapuu otsa! Ainuüksi seda pilti vaadates läheb tuju heaks.

Loits, Taara avita!, Virrvarr, Armastuskiri Ladina-Eestist, Muraste Murdja, Lonks Päikest, Ulg, Radiaator, Muruniitja, Turbahunt, Lõbus Nuufa… Uskumatu, aga selliseid humoorikaid ja veidraid nimesid kannavad Eesti väikeste pruulikodade õllemargid. Tööstuslik õlletootmine sai Eestis alguse 19. sajandi algul, mil rajati siiani tegutsevad vabrikud Tartusse, Pärnusse ja Saku mõisa. 60+ värskes juulinumbris kirjutab kunstiteadlane Anne Ruussaar Eesti õlletööstuse loo.

Paljud 50+ inimesed astuvad hobusetalli uksest sisse ja küsivad, kas saaksid hobustega aega veeta, nende eest hoolitseda, neid kammida ja nendega rääkida. Põhjuseks see, et kui nad lapsed olid, siis nende talus olid hobused. Kas vanemaealine inimene ja hobused sobivad kokku? Kas selles on ka ohte? Ehk hoopiski kasulikku? 60+ juulinumbris julgustab seeniore ratsatrenni tulema Rakvere külje all Piiral 50 aastat hobusetalli pidanud 75aastane proua Reet Proover, kes on hobusekasvataja ja ratsasporditreener.

Vananemisega kaasneb loomulik kuulmislangus. Nõrgeneva kuulmisega ei tohi leppida ja kuulmislanguse vastu leiab abi. Kuidas kuuldeaparaadiga harjuda? Kuidas osta soodushinnaga kuuldeaparaat? Kui palju aparaat maksab, selgitavad 60+ juulinumbris Ida-Tallinna Keskhaigla kurgunina-kõrvakeskuse õde Raili Raadik ja kuulmiskeskuse Audiale kõrva-nina-kurguarst Carina Truuverk.

Kuidas nutitelefoniga fotosid ja videoid teha? Millised on fotode tegemise ja filmimise baastõed, millised on kompositsioonireeglid, millised telefonid on parimad fotode tegemiseks, kas on vaja ka mingeid lisaseadmeid või piisab pelgalt telefonist endast? Milline peaks olema taustavalgus? Kas on mõistlik fotosid ja videoid telefonis hoida või peaks need kuhugi mujale salvestama? Kuhu, annab värskes 60+ juulinumbris põhjalikult nõu fotograaf Ain Liiva.

Ajakiri 60+ alustab uut artiklitesarja, kus harutatakse lahti internetis levivaid müüte. Juuninumbris tuleb juttu sellest, kas piimast saab kaltsiumi kätte või mitte. Kirjutavad meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Kodumaine värske kartul on mõnus suvine maiuspala. Kes naudib äsja valminud mugulaid killukese koorevõi ja hakitud tilliga, kes hapukoore ja heeringaviiluga. Meditsiiniteadlane dr Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill kirjutavad ajakirja 60+ juulinumbris värskest Eesti kartulist, mida head ja kasulikku sellest teises leivas on.

Kuigi puuviljad ja marjad on meie lettidel aasta ringi ostmisootel, on just kodumaine maasikas see, mis tõelised suvelõhnad ja -maitsed koju toob. Maasikas on väikese kalorsusega rikas mari. Millist maasikasorti lauale, millist moosi sisse panna? Millal maasikat osta? Ja mida saab suvekuningannast lauale valmistada? 60+ juulinumbris toob Sirje Rekkor ära maasikast väga erinevaid retsepte, muuseas ka maasikasalati grilliliha juurde.

Südameapteegi proviisor Merle Meola kirjutab, kas kõik valuvaigistid sobivad kõrgvererõhktõve- ja südamerohtudega?

Hüva nõu küljel annab Tea Raidsalu nippe, millega ja kuidas viimses rahupaigas tugevalt määrdunud ja sammaldunud kalmumärke puhastada.