Paberil pensionitunnistus sai ajalooks, tulevikus kaob ka plastkaart

ERR-i raadiouudised vahendavad , et lisaks rahalisele kokkuhoiule muudab see ka pensionärile asjaajamise lihtsamaks.

Sotsiaalministeeriumi sotsaalvaldkonna peaspetsialist Tiia Sihver selgitab, et pensionitunnistuse saamiseks ei pea enam esitama eraldi fotot, sest see kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Sihver lisab, et tegu on siiski vaheetapiga: suurem eesmärk on järgmise 5 aasta jooksul üle minna erinevate soodustuse tõendamisel ainult ID-kaardi kasutamisele ja siis pole vaja väljastada ka eraldi pensionitunnistust ja puuet tõendavat kaarti.