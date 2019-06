Eriarstiaega saab digiregistratuuri kaudu otsida kaheksast haiglast

Keskuse e-teenuste arendamise osakonna tervisetalituse juht Tõnis Jaagus nentis, et liitumine edeneb tempokalt ja plaanide kohaselt peaksid kõik 21 haiglavõrgu arengukava haiglat olema üleriigilise digiregistratuuri teenusega.

Digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuaja leidmine inimese jaoks lihtsamaks. See lahendus annab patsiendile valikuvabaduse leida ja broneerida vabu aegu arsti vastuvõtule ühest kohast, ilma et ta peaks erinevaid raviasutusi läbi helistama või kasutama tervishoiuteenuse osutajate endi vastuvõtuaegade broneerimise keskkondi.