Menopausi sümptomid võivad kimbutada mõnest kuust mitme aastani

„B12-vitamiini on vaja vereloomeks ning närvisüsteemi ja naha normaalseks toimimiseks. B12-vitamiini puuduse esmassümptomid võivad olla valu ja tundlikkushäired kätes ja jalgades, närvilisus, unetus ja stress, katkised suunurgad,“ räägib dr Glükmann. Ta lisab, et vitamiini puudujääk võib tekkida seedetrakti haiguste esinemisel ebapiisava imendumise tõttu, samuti ka taimetoitlastel, kes ei tarvita toiduks loomset toitu.

B12-vitamiini vaeguse tunnused võivad ilmneda alles 5–6 aasta pärast, mispärast dr Glükmann rõhutab, et taseme teadasaamisel on puudusest tulenevad vaevused ennetatavad.

Dr Glükmanni sõnul on täiskasvanu organismis ligikaudu 700g fosfaati, millest ca 85% paikneb luukoes. Organism saab fosfaati peamiselt toidust ning see on oluline mitmete ensüümide aktiveerimisel. Fosfaadi ainevahetus on seotud kaltsiumi sisaldusega ja reguleeritakse parathormooni, vitamiin D ja kaltsitoniini poolt. Fosfaadi sisaldus vereseerumis ei ole normis kõrvalkilpnäärme haiguste, neerupuudulikkuse, osteoporootiliste muutuste, vereloome kasvajate, D-vitamiini defitsiidi, samuti liigtarbimise korral ja mitmetel teistel põhjustel

Parathormooni toodetakse kõrvalkilpnäärmetes ning see reguleerib kaltsiumi, fosfori ja D-vitamiini taset veres ning luudes. „Parathormoon on menopausis naistel analüüs, mis võimaldab hinnata luuhõrenemise tekke riski,“ räägib doktor.

Menopausi sümptomeid leevendavad tervislikud valikud

Menopausi vaevusi leevendavad aktiivne eluviis, tervislik toitumine ja kindlasti ka suitsetamisest loobumine. SYNLABi laboriarst palub kõigil naistel rohkem tähelepanu pöörata sellele, et organismi erinevate vitamiinide tasemed oleksid piisavad. „Toidusedelis peaksid mitu korda päevas olema puu- ja köögiviljad ning unustada ei tohiks piima- ja täisteratooteid ega ka kala.“ Lisaks tuleks piirata soola tarbimist ja toidu üldist rasvasisaldust. Dr Glükmanni sõnul on paljudele naistele abi ka sellest, kui nad piiravad alkoholi ja kofeiini tarbimist ega söö palju vürtsikaid ja suhkrurohkeid toite. Need kõik võivad soodustada kuumahooge.

Südameapteegi proviisor Renate Juhanson soovitab kõigil üleminekuikka jõudnud naistel kasutada toidulisanditena D-vitamiini, kaltsiumi, oomega 3 rasvhappeid, antioksüdante, magneesiumi ja B-grupi vitamiine. Lisaks leiab apteekides ka erinevaid looduslikke östrogeene sisaldavaid preparaate, mis aitavad menopausi ajal. Need aitavad leevendada menopausi sümptomeid.

Kuna paljusid üleminekuikka jõudnud naisi kimbutab tupekuivus ja sellest tingitud tundlikkus, saab leevendust tupe limaskesta kaitsvatest geelidest ja niisutavatest küünaldest. „Sügeluse, ärrituse, kipitus- või põletustunde korral on abiks piimhappebaktereid sisaldavad tupeküünlad, -tabletid, mis aitavad ennetada ja ravida kergemaid probleeme,“ räägib Juhanson. Ta rõhutab, et intiimtervisesse on oluline tähelepanelikult suhtuda, kuid seda eriti just menopausi ajal.





Üleminekuiga, mis toob kaasa nii füüsilised kui emotsionaalsed muutused, on naise elus väga loomulik periood. „Teadmised, mis täpselt üleminekueas toimub ja mida võib sellel ajal enda heaks teha, on olulised muutmaks naise elu paremaks, et see oleks naise elus põnev ja positiivne etapp,“ räägib naistearst Urve Pappa ja rõhutab ka, et just see on aeg, mil tuleb pöörata teadlikumalt tähelepanu oma tervisele ja on soovitav regulaarne tervisekontroll.