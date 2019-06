Kui lugeda ei saa, aitab Eesti Pimedate Raamatukogu

Seda võimaldab kaasaegne tehnoloogia – ajakiri jõuab CD-plaadile helivariandina salvestatuna lugejate postkastidesse. Neil on ka võimalik heliajakirja kuulata või elektroonilist varianti lugeda otse arvutist. Mõne aasta eest lugesid helivarianti salvestamiseks näitlejad või kutselised diktorid, nüüd valmib see aga sünteeskõnes.

Raamatukogu kasutab autoriõiguse seaduses sätestatud teose vaba kasutamise reegleid ega maksa autoritele tasu. Autoritasu maksmiseta on lubatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Seetõttu on lugejaks registreerimiseks vajalik esitada koos isikut tõendava dokumendiga tõend trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta.