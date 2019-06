Bolt käivitas teenuse erivajadustega inimestele ja eakatele

Kõigisse Assist kategooria autodesse mahub ära kokkupandav ratastool, samuti on kõigis autodes lastetool lastele kaaluga 15–36 kilogrammi. Assist kategoorias sõidavad Bolti juhid, kellele kliendid on andnud väga hea tagasiside ja kes on läbinud koolituse, kuidas erinevatele klientidele abiks olla. Assist kategooria sõidualustustasu on kolm eurot kallim kui tavalisel Bolt kategoorial ning sõidu miinimumhind on viis eurot.