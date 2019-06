Saja-aastaste inimeste maa Jaapan õhutab pensionäre tööle

Jaapani hooldussüsteem on sattunud surve alla: osamaksud tõusevad, teenused vähenevad. Parimaks väljapääsuks on riik leidnud programmi pensioni ja hooldeteenuse kõrvale: ela tervislikult ja käi tööl. Sellega on Jaapan ebatüüpiline rikaste maade seas, kus jäädakse pensionile enne pensioniea kättejõudmist.

Valitsuse uusim eesmärk on vanusevaba ühiskond. Ka seeniorid ise on leidlikud. Vananev ühiskond koreika shakai on ajalehtedes igapäevane teema. 2012. aastast valitsev peaminister Shinzō Abe on mitu korda edasi lükanud käibemaksu tõstmise, mis oleks ette nähtud sotsiaaleelarve rahastamiseks. Arutelu all on tõsta hooldemaksu, mis praegu on 31 eurot kuus, 2025. aastaks tahetakse see tõsta aga 75 euroni.

Madal iive ja tõusev eluiga lasevad Jaapanis keskmisel vanusel kõrgustesse tõusta. Iga neljas jaapanlane 127miljonilisest elanikkonnast on üle 65 aasta vana, 2035. aastaks isegi iga kolmas. Samas on Jaapanis keskmine eluiga 83,9 aastaga kõige kõrgem. Tervishoiu- ja sotsiaalministeerium on välja arvestanud, et nendes tingimustes on Jaapani elanikkond 2060. aastaks vähenenud veerandi võrra.

Selle kõrval kuuleb ka reklaami uriinipidamatuse all kannatavate seenioride mähkmetest ja korraldatakse surmamessi, kus on võimalik proovilamamise teel endale parim puusärk välja valida.

See aga avaldab mõju sotsiaalsüsteemile, mis Jaapanis on rajatud järgmise põlvkonna toetusele. Kui teistes maades käib veel arutelu ühiskonna vananemise teemal, siis Jaapanis on see juba reaalsus.

Nii tegelevad sotsiaalametnikud vananevate ühiskonnagruppidega, et hoida neid tervena, et vanurid ei satuks hooldekodudesse ega koormaks koduseid.

Ametnikud korraldavad kõikehõlmavaid spordikursusi, näiteks Karade osaku kai ehk „Keha liikumine”. See ei ole mitte ainult kursus harjutuste tegemiseks 65–90aastastele, vaid vanemate inimeste kodust väljatoomine. Pärast kursust juuakse koos teed, tehakse käsitööd ja antakse kaasa mõtteid, mida koju naastes võiks ette võtta.

„Kui inimesed 65aastaselt pensionile lähevad, siis on neil liiga vähe liikumist ja oht jääda voodisse, me tahame sellele vastu töötada,” on Jaapani sotsiaalameti seisukoht. Kursuse lõpus lauldakse laule, mis peavad motiveerima seeniore olema rõõmsameelsed, panema end ilusti riidesse ja ka meikima. Ka televisioon ja raadio räägivad pidevalt terviseteemadel, pensionärid annavad reklaamlõikudes nõu, kuidas end tervena hoida ja raadio kutsub hommikvõimlemisele.

