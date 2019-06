Näonahk vajab hoolitsust igas vanuses

Kollageen ja hüaluroonhape on tema sõnul nahka toestava võrgustiku alustalad, mis aitavad nahka hoida tugeva ja elastsena. Seetõttu tuleks naha noorendamiseks ja kortsude ennetamiseks tõsta nende ainete molekulide kontsentratsiooni. „Samas tuleks vältida tooteid, mis sisaldavad kollageeni molekule. Kollageeni molekulid on väga suured ega imendu läbi naha, vaid jäävad selle pinnale. Kollageeni kontsentratsiooni tõstmiseks tuleks nahka hoopis turgutada kosmeetikavahenditega, mis sisaldavad kollageeni kui vananemisvastase molekuli tootmist stimuleerivaid ühendeid,” soovitab Märt Miljan.

„Naha n-ö pinnalaotus on keskeltläbi kaks ruutmeetrit ja see kaalub kokku 14–15 kilo. Näonahk vajab pidevat hoolitsust, igas eas ja eriti kevadel. Nii nagu loodus nii ärkab ka nahk,” ütleb Pirita Sotsiaalkeskuse kosmeetik Jaana Vapper.

Sageli uhkustavad tema kunded, et on terve elu nägu pesnud vee ja seebiga ning pole kreemidele raha kulutanud. „Vanemas eas soovitan siiski naha vee ja seebiga pesemisest loobuda, sest nahk muutub vanuse suurenedes üha kuivemaks. Üks nahatüübiga hästi sobiv puhastuspiim ja näovesi kuluvad ära igas vanuses,” rõhutab ta.

Üks naha seisund, millest meil kellelgi pääsu pole, on küps ehk vananev nahk. Enamasti on see kuivapoolne, mis kipub vanuse kasvades muutuma üha hapramaks ja õhemaks. Niisutamine on kõikide nahatüüpide hoolduse alus. „Kosmeetikafirmad pakuvad spetsiaalselt meestele välja töötatud näonaha hooldussarju. Tegelikult peaksid ka mehed igas vanuses järgima igapäevast nahahoolduse rutiini, kuid kahjuks Eestis ei taha enamik neist sellest kuuldagi. Õnneks meie peres kasutavad kõik mehed korralikult näohoolduse vahendeid,” kõneleb Külli Raudsepp-Vihuri.

Kehale on nahk nagu riietus. Ilusa näonaha üks peamisi saladusi on naha regulaarne puhastamine ainevahetusjääkidest ja surnud naharakkudest. Just puhtal nahal on selle loomulik kaitsekiht kõige tugevam ja naha pinnale sattunud kahjulikel bakteritel pole võimalustki naha sügavamatesse kihtidesse pääseda. Nii püsib nahk kauem niisutatuna ja isegi päikesekiirguse kahjulik toime nahale on väiksem.