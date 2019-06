Taastusravi aitab valust välja, ravispaa turgutab töörabaja tervist

Doktor Anneli Kahre selgitab: „Kui riiklikus süsteemis alustan alati liikumisravist ja räägin lõpuks toetavatest protseduuridest, siis ravispaas on kõik vastupidi: alustame juttu massaažist, sooja- ning muudest lõõgastavatest ravidest või ka aparaatsest teraapiast ja kõige lõpuks tuleb kõne alla liikumisravi.”

Doktor Kahre räägib, et tuli Pärnusse tööle ja elama 1996. aastal ja kuna ta sel hetkel ei leidnud riiklikus süsteemis töökohta, alustas ta arstina mudaravilas. Kuna üldarstiks õppinud naisele taastusravis meeldis, spetsialiseeruski ta 2007. aastal taastusraviarstiks.

Ei ole enam kurtmist, et näe, mul põlved valutavad, aga arst ei kirjutanud tabletti. Või et arst ei kirjutanudki tabletti ja saatis hoopis võimlema.

Millises vanuses inimesi te vastu võtate?

Riiklikus süsteemis on olnud igas vanuses inimesi, siiski on suurem osakaal tööealistel, aga ka eakatel ja lastel. Spaasüsteemis me lastega eriti ei tegele.

Olles töötanud enam kui 20 aastat arstina, oskate kirjeldada spaa ja riikliku taastusravi süsteemi arengut selle aja jooksul. Milline oli see pilt, kui alustasite, ja kuhu oleme praegu välja jõudnud?

Spaasüsteemis on põhiravi osad, mida meie siin Terviseski pakume, samaks jäänud. Säilinud on mudaravi ja veeprotseduurid. Lisandunud on küll uusi ravimeetodeid, nagu aparaatne ravi. Muutunud on see, et varem oldi spaas reeglina nädal või kaks, nüüd ollakse 4–5 päeva. Seetõttu on spaaravi intensiivsem.

Riiklikus meditsiinisüsteemis on taastusravi suundumuseks liikumisravi – võimlemine. See on põhiline. Lisaks toetavad protseduurid, mille eest tuleb inimesel sageli ise maksta.

Kuidas neid kasutoovaid massaaže, vee-, muda, elektri-, magnet-, parafiini- või mudaprotseduure nimetada, kas tegemist on loodusravi või traditsioonilise raviviisiga?

Ainus tõenduspõhine ravi on liikumisravi. Kui ehk mudaravi võib veel loodusega seostada, siis elektri- ja magnetravi tehakse aparaatide abil. Balneoravi? Aga ka päris mitte. Manuaalteraapiaks ei saa neid ka peale massaaži nimetada. Mulle kui taastusraviarstile on need liikumisravi toetavad teraapiad. Ma ei leia neile meetodeile muud head nime kui taastusravi või füsioteraapia.

Mis nime all need teraapiad haigekassa loendites esinevad?

Haigekassa käsitleb neid kui füsioteraapiat. Välja on toodud individuaalne füsioteraapia, kus inimesele lähenetakse temaomaselt. Või siis grupifüsioteraapiad. Me saame rääkida ikkagi füsioteraapiast. Liikumisravi on füsioteraapia üks osa, nagu ka soojaprotseduurid, veeprotseduurid, aparaatne ravi, manuaalteraapia ja akupunktuur.

Kas see ongi taastusraviarsti mängumaa?

Mängumaa on lai. Väga lai.

Haigekassa ette nähtud taastusravi, mis on patsiendile tasuta, kujutab endast peamiselt liikumisravi. Kui palju on inimesed üldse füsioteraapia võimalustest teadlikud?