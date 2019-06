Kogemustega soovitajad: millist puhkepaika saab külastada abivahendiga liikudes

Invaru abivahendikeskuse klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul tuleb liikumisabivahendite kasutajatel näiteks piknikule või metsa minnes tavapärasest põhjalikumalt ette valmistuda, et selgitada välja, kas puhkealale pääseb ka näiteks ratastooli või tugiraamiga.

Omaette küsimus on Tiido sõnul ka see, kuidas linnast looduses asuva puhkekohani pääseda ning kas selleks vajalikku ühistranspordivahendisse pääseb ka liikumisabivahendiga.

“Kindlasti ei tasuks unustada, et looduses liikudes tuleb ka oma abivahendid selleks sobivalt ette valmistada - näiteks kontrollida ratastooli ja tugiraami rattaid ning pidureid, teha korda kargu ja kepi kummiotsikud ning skuutri või elektrilise ratastooli aku eelnevalt täis laadida,” rõhutab Tiido. Ta lisab, et kindlasti tasub enne minekut varuda aega ja uurida ka näiteks inva-WC kasutusvõimaluste või kaldtee ja lifti kohta.

Selleks, et saada vahetut tagasisidet erinevaid looduspaiku külastanud abivahendikasutajatelt, tegi Invaru oma sotsiaalmeedias üleskutse soovituste jagamiseks ja annab ülevaate kasutajate hinnangul kõige sobivamaks peetud puhkekohtadest. Kasulikku infot abivahendi-sõbralike puhkekohtade ja neile ligipääsetavuse kohta võib Tiido sõnul leida näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kodulehelt, kus erinevad puhkekohad on vastavalt näiteks ratastooli märgiga ära tähistatud.

Küll aga soovitab Tiido enne soovitatud puhkepaikade külastamist ka ise võimalusel täiendavalt veenduda, et need on külastuse hetkel abivahendi kasutaja jaoks sobivad - näiteks helistada puhkekoha haldajale või RMK-sse.