Maasikad ja elumuutev otsus

FOTO: 60+

Kuidas langetada oma elus oluline otsus? Selle all võib mõista alkoholiga lõpparve tegemist, kasiinouksest mitte sisse astumist, suitsetamise lõpetamist või ka seda, et ei vaata enam võõraid naisi ega anna järele nende ahvatlustele või ei söö enam magusat. Ehk siis kõik see, mida me võime seostada ahvatluste, mõnu ja heaoluga ning sellest sõltuvusega. Kuidas jõuda otsuseni? Miks ma ei suuda ahvatlustele vastu panna ja järele annan? Mis mind takistab vajalikke samme astumast? Mida ma kardan? Mida ma väldin? Miks? Kuidas oma otsusele kindlaks jääda ja tagasivaatamata eluga edasi minna, kirjutab ajakirja 60+ juunikuu numbris arst ja psühhoterapeut Alexander Kotchubei.

Doktor Anneli Kahre on aastaid ravinud paralleelselt era- ja riiklikus süsteemis, töötades taastusraviarstina Paides ja olles samal ajal Pärnu Tervise ravispaa vanemarst. Riiklikus süsteemis võtab ta vastu patsiente, ravispaas kliente. 60+ küsis doktor Anneli Kahrelt, mis vahe on riiklikul taastusravil ja spaaprotseduuridel.

„Nagu vanaema tehtud!” õhkame eriti maitsvate pannkookide või lihapirukate kiituseks. Vanavanemad mängivad lastelaste toitumisharjumuste kujundamisel märkimisväärset osa. Mida koolis käivale lapselapse lauale panna? Mida talle lõunaks keeta? Kuhu pidulikul puhul sööma minna, annavad värskes 60+ juuninumbris põhjalikult nõu Tartu Ülikooli arstiteaduskonna V kursuse üliõpilased Liisa Kams ja Solveig Verbu.

Eakad daamid uhkustavad sageli, et on terve elu pesnud nägu vee ja seebiga ning mingit näokreemi pole neil kunagi tarvis läinud. Tegelikult vajab ka vananev nahatüüp mitte ainult kreemitamist, vaid ka regulaarset puhastamist, koorimist ja leebet seerumitega turgutamist. Miks vajab näonahk hoolitsust igas vanuses ja kas see kehtib ka meeste kohta, selgitavad ajakirja 60+ juuninumbris eestimaise kosmeetikabrändi Lumi tegevjuht Märt Miljan, Pirita Sotsiaalkeskuse kosmeetik Jaana Vapper ja Oriflame´i kosmeetikafirma ilunõustaja Külli Raudsepp-Vihuri.

Mitte ükski teine maa ei vanane nii kiiresti kui Jaapan. Mitte ühelgi teisel heaolumaal ei ole nii palju pensionäre kui Jaapanis. Oma osa mängivad siinjuures raha, eetika ja abikaasa. Kuidas vananeb Jaapan ja mida pikaealistelt jaapanlastelt õppida, saab lugeda värskest 60+ juunikuu numbrist.

Ajakiri 60+ alustab uut artiklitesarja, kus harutatakse lahti internetis levivaid müüte. Juuninumbris tuleb juttu sellest, kas piim tekitab hingamisteedesse lima või mitte. Kirjutavad meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Pole kuigi palju marju, mida juba antiikajal nende ilu, aroomi ja tervislikkuse pärast ülistati. Kuigi nüüdseks on maailmas rohkem kui mitu tuhat maasikasorti, kehtivad need kolm kiitust ka tänapäeval. Meditsiiniteadlane dr Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill kirjutavad ajakirja 60+ värskes juuninumbris maasikast, kus on ilu, aroom ja tervislikkus üheskoos.

Meie esivanematel on kombeks olnud talvel ühtesid ja suvel teisi toite süüa. Kergemaid toite eelistame soojemal ajal millegipärast siiani. Kui paljudel siis juunis-juulis triibulihaga tehtud hapukapsaste järele isutab? 60+ juuninumbris kirjutab Sirje Rekkor suvistest kergetest toitudest, mis kiiresti valmivad, on head seedida ja annavad vähe lisakilosid. Muidugi ei puudu ka retseptid.

Südameapteegi proviisor Aleksandr Sei kirjutab hea tervise ühest põhialusest ehk korras seedesüsteemist, kuidas see tervena hoida, eriti sel põhjusel, et me saame selle jaoks palju ise ära teha.

Hüva nõu küljel annab Tea Raidsalu häid nippe matkarajale minekuks.