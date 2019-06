Reet Linna annab Haabersti õuekohvikus tasuta kontserdi

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et Haabersti Sotsiaalkeskusel on hea traditsioon korraldada suvel oma aias õuekohvikuid, kus saab laua taga istudes kontserti kuulata, kohvi juua ja pisut maiustada.

„Kuna need üritused on osutunud väga populaarseteks, siis jätkame õuekohvikutega ka tänavu suvel. Õuekohvikud on eakatele heaks põhjuseks kodust välja tulla ning võimaluseks suhelda oma eakaaslastega,“ ütles linnaosa vanem.