Hõbehäälsed daamid jagavad lahkesti lemmikretsepte

Sügaval nõukogude ajal, 1959. aastal loodi tolleaegses Jaan Tombi nimelises Kultuuripalees, praeguses Salme Kultuurikeskuses pisut vanematest daamidest koosnev naisansambel, mis sai nimeks Revolutsioonilise Liikumise Tööveteranide Naisansambel. Sellise nime all esineti kolm aastakümmet. Laulva revolutsiooni aegu võttis ansambel endale imekauni nime Meelespea ja tegutseb selle nimega tänaseni.

Juubilaransamblis laulab 12 nooruslikku 60+ daami, kellest vanimal käidud 91 ja noorimal 68 eluaastat. Ansambli staažikaim liige on noore neiuna ansamblit juhtima asunud Reet Poom, kel on jätkunud juba 35 aastat igal nädalal tahtmist ja jõudu laule selgeks õpetada ja ansambli kontserttegevust korraldada. Sopran Karin on ansamblis laulnud tervelt poole selle elueast, 30 aastat.

Aga Meelespea pole vaid ansambel, see on ka sõpruskond. Ühised sünnipäevade tähistamised, lühemad ja pikemad reisid, külaskäigud ja peod ning lihtsalt koos ette võetud asjad on daame tugevalt liitnud. Koos veedetud päevadest on hulgaliselt häid mälestusi ja igal meelespealasel on neist kogunenud albumitäied pilte. Väga paljudel piltidel näeme naisi istumas ühise laua taga, millel, nagu eestlastel ikka kombeks, külluslikult head ja paremat näha. Sünnipäevadel katab laua küllakutsuja, muudel koosviibimistel võtab iga ansambli liige midagi meelepärast kaasa ja lauake katab end ise.

Igaühel oma lemmiktoit

Millised toidud on väärikas eas elurõõmu ja kauni lauluhääle säilitanud? Hõbehäälsed daamid jagasid lahkesti oma meelisretsepte.