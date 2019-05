Taimetark hindab paisuvaid pungasid ja noori võrseid

Taimetark rõhutab, et nii mõnelgi tuntud ravimtaimel on kõrvaltoimed, mida tasub arvesse võtta.

„Tervislik on kevadel juua kasemahla, valu vaigistamiseks võib lehtedest teha mähiseid, saunaviht teeb saunaprotseduurid veelgi tervislikumaks,” loetleb Sirje Aiaots kasepuu kasusid. Seega kask aitab inimest mitmel moel. Isegi haigestunul või vigastatud kasel võib areneda kasekäsn, kasel parisiteeriv seen, millest on abi vähihaiguste ravis ja organismi tugevdamiseks.

Tuntud on männikasvuvannid liigese-, lihase- ja närvivalu, aga ka unehäirete leevendajana. Vanni ei tohiks võtta, kui on südamepuudulikkus või kõrge vererõhk.

Sirje Aiaots tõdeb, et viimasel ajal on järjest populaarsemad kuusekasvud. Nende kogumiseks on õige aeg taas maikuus, kui kasvud on helerohelised, pehmete okastega ja kergelt hapuka vaiguse maitsega. Kuusekasvusid võib toorelt närida, kuid pikemaks säilitamiseks tuleks neid kuivatada. Kuusekasvuteed juuakse ülemiste hingamisteede põletike, külmetushaiguste, köha ja bronhiidi, suu- ja kurgupõletiku korral. Välispidiselt võib vesitõmmist kasutada lihase-, närvi-, reumavalu ja podagra vastu. Kuusekasvud ja -okkad sisaldavad tähelepanuväärselt suurel hulgal C-vitamiini.