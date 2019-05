Taasiseseisvumine tõi kodudesse toidukoi

Mati Martin lisab, et ei tasu näpuga maaletoojate ja pakendajate suunas näidata, sest mune ei pruugi tõesti märgata. „Kui seal on juba röövikud sees, on neid lihtsam märgata, siis nad teevad sinna tavaliselt võrgendi,” kirjeldab ta. Samuti ei maksa süüdistada müüjat, kui poest mõnda aega tagasi ostetud tootes äkki liblikaid leidub.

Lisaks tangainetele tunneb lõuna-aidaleedik end mõnusalt kõiksugu kuivatatud puuviljade seas, eriti pähklites. „Võib-olla must ploom on selline, kus ta ei taha olla,” lisab ta.

Lõuna-aidaleedik on meie kodudes tülikas ja rikub toitu, aga tervisele nad kuidagi kahjulikud ei ole, kinnitab Mati Martin.

Kuidas toidukoist lahti saada?

Riidekoi tõrjumisnipid tuleb toidukoide puhul unustada. „Temaga pole muud teha, kui tuleb üles otsida pakend, kus nad sees on, ja lihtsalt kogu toit ära visata,” on Mati Martin resoluutne.

Muret ei pea tundma, et lõuna-aidaleedik õues prügikastis levima hakkab – Mati Martin kinnitab, et õues on neil liiga jahe ja nad ei levi.

Teadlase sõnul on proovitud neid tõrjuda feromoonpüünistega, kuid see on lihtsalt lisavõimalus juhul, kui neid on väga palju. Esmatähtis on leida üles pakk, mis probleeme tekitab, enamasti on see manna-, jahu- või puuviljapakk.

Samuti ei peaks tang- ja kuivaineid väga pikalt kodus hoidma. „Väike varu võib olla, aga mitte nii, et jahukott seisab kasutuseta nurgas, aga tarbimiseks toon poest juurde. Siis võib juhtuda, et kui lõpuks võtma minna, on keegi selle koti juba okupeerinud,” lisab ta muiates.