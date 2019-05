Julgemad võtavad enne pensionipõlve ette uue kooliringi

Õppeasutuste õppeprogrammidki pakuvad kirjut valikut taseme-, täiend- või avatud õpet, mis sobib uuele karjääriringile liikujale vanuses 45+, ent hea tahtmise korral leiab sobivaid tasuta õpivõimalusi isegi pensioniealisele enesetäiendajale.

Oma koht päikese all

52aastane Maanus Muru on Tallinna mees, kelle tööks on aastaid olnud sõidukite korrashoiuga seotu – töökoja juhtimine ja masinate kindlustamine. Tehnilise kõrghariduse omandamine on mehel kahel korral jäänud pooleli, sest töökohustused on osutunud tähtsamaks.

Järvamaale on teda viimastel aastatel toonud päranduseks saadud vana talumaja, mis vajab kõpitsemist. Taluhoone remonti vajavat pliiti silmitsedes tekkis mehel mõte kuulata maad pottsepa erialal pakutava täiendõppe kohta. „Mul on lahtised käed,” nendib ta.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses soovitati Maanusel kutseõppesse astuda. Õpe kestab kuus kuud ja pärast praktika läbimist on võimalus saada pottsepp-selli kolmanda kategooria kutsetunnistus. Maanus Muru on seda meelt, et kõik, mida saab elus uut õppida, on huvitav. „Õpingute aega tuleb efektiivselt kasutada,” usub mees.

Ta pakub, et kui tahab pottsepana meistriks saada, siis kogemuste ja kliendibaasi kogumiseks kulub aastaid, aga enda tarbeks kulub see oskus ära küll. Kõige raskem on leida praktikakohta, praktikat on vaja teha erialaõppes kokku 208 tundi. Lõppude lõpuks on tuli ohtlik asi, sellega pole nalja. Teadupärast tegijad pottsepad töödele selli appi eriti ei telli, sest see ju tulevase konkurendi koolitamine. Pealegi asutakse ahjusid-pliite ehitama alles soojal ajal.

Õppur räägib, et kutseõpingute tulemus sõltub hästi palju juhendajast. Kui ikka saab hästi palju kätt harjutada, on tulemust ka. Järvamaa Kutsehariduskeskuse võimalustega on mees rahule jäänud ja kiidab ka kaasõppijaid. Järgmiseks on tal plaanis asuda plaatimist õppima.

Elu tegi sellise käigu, et õppima asumise ajal oli Maanusel veel töökoht, aga vahepeal ta koondati. Ta usub, tööta ta ei jää, aga jutt vananenud haridusest ei pea mehe arvates paika. „Reaalteaduste osas küll mitte. Ega füüsikaseadused ju ei vanane,” pakub ta.

54aastane Margit lõpetas veebruaris Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksuri eriala. „Olen elus igasuguseid asju teinud. Õppisin ülikoolis kehakultuuri, siis tegutsesin pikemalt raamatupidajana. Kui paar aastat tagasi töökoht kadus, mõtlesin, et mis ma ikka niisama passin,” seletab Margit.

Poolteist aastat kestva statsionaarse õppe sisseastumiskatsetel kandideeris ta nagu kord ja kohus, esitas komisjonile oma lõputunnistuse ja tegi katseid loovuses ja loogikas. Õpinguid alustades olid kursusel õppurid 20. ja 30. eluaastates, aga oli ka Margitist mõni aasta noorem naine. Nii ei tundunudki kursusekaaslastega vanusevahe eriti suur.

Koolipäevad algasid kell 8.30 ja kestsid kolme-neljani pärastlõunal. Õppekeskkond oli tänapäevane. Õppeaineid oli alates majandusest ja juuste keemiast kuni jumestuseni. Margit lõpetas kooli kiitusega ja käis mullu õpirände raames isegi Iirimaal. „Elu on just nii huvitav, kui huvitavaks ise selle endale teed. Õpilase staatuses on tore olla. Õppeprotsess on huvitav. Kui vähegi koolis kuulata, kohal käia ja kaasa teha, siis pole õppimisega probleeme,” arvab naine.

Juuksuri eriala meeldib talle ka selle poolest, et see on käeline tegevus ja kohe on võimalik näha tulemust. Raamatupidamist tehes jääb inimestega suhtlemise pool tagaplaanile. Margit tunnistab, et õppimine sai võimalikuks tänu isiklikele säästudele ja pere toetusele. Kool maksab heade õppetulemuste eest stipendiumi ja vajadusel ka toimetulekutoetust. Mõned kutseõppurid käisid äraelamiseks osaajaga tööl.