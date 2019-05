Kevadised ravimtaimed, toidukoid ja lilleflirt

Et pensionile mineku iga on kerkinud, ei pea vanemas keskeas inimesed paljuks uue hariduse või elukutse nimel koos verinoortega õppuritega ühistel loengutel või koolitustel viibida. Maanus Muru (52) on Tallinna mees, kelle tööks on olnud aastaid sõidukite korrashoiuga seotu – töökoja juhtimine ja masinate kindlustamine. Tehnilist kõrghariduse omandamine on mehel kahel korral jäänud pooleli, sest töökohustused on osutunud tähtsamaks. Margit (54) lõpetas veebruari keskel Pärnumaa kutsehariduskeskuse juuksuri eriala. 68aastane Helle sai oma elu teise kõrgkoolidiplomi kätte viis aastat tagasi, ta lõpetas ülikooli pensionärina – pensionile läks ta 2011. aastal. Ta õppis magistriõppes kokku kümme aastat. Kraad andis Hellele muukeelses gümnaasiumis humanitaarainete õpetamise õiguse. Põhja-Pärnumaal Vihtra külas asuvas päevakeskuse majutusüksuste juhataja Riina Rullingo räägib, et omandas bakalaureuse kraadi paar aastat enne 50. eluaastat. Millised hirmud on vanemas eas õppima asumisel, kas need on vastanud tõele, kuidas hirme ületada, kuidas iseennast ületada, saab lugeda värskest 60+ maikuu numbrist.