Allergoloog: paljud ei tea, et neil on õietolmuallergia

Allergoloog ja lastearst Kaja Julge kõneles Vikerraadio saates “Huvitaja”, et paljud ei teagi, et neil on õietolmuallergia, sest selle sümptomeid on peetud viirushaiguse omadeks. Sel aastal on aga paljud neist pöördunud allergoloogi poole abi saamiseks. “Aastad pole vennad, sel aastal on eriti tugevalt õietolmuallergia väljendunud,” sõnas ta.