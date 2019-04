Lein mõjutab lähedase kaotanud inimese immuunsüsteemi

Aastate jooksul on märganud ka teadlased, et kui keegi kaotab oma lähedase, suureneb ka neil risk siit elust peagi lahkuda. Rahvasuus öeldakse, et inimene surrb murtud südame tõttu, aga tegelikult on seda nähtust ka mitukümmend aastat teaduslikult uuritud.

Teadlased on läbi töötanud erinevaid uuringuid, mis teemaga viimase paarikümne aasta jooksul on tegelenud. Näiteks avaldasid Soome elanikkonna andmeid kasutanud teadlased 1987. aastal, et „kõigi loomulike surmapõhjuste korral oli suremus esimesel nädalal [pärast abikaasa surma] üle kahe korra suurem kui võiks oodata.”

Juba 1970. aastate lõpus hakkasid teadlased selgitama, milline on immuunsüsteemi rolli suremuse riski suurenemisel pärast kaaslase surma. Nii leiti, et leinavatel inimestel on suurenenud põletikunäitajad ja nende organismi vastupanuvõime haigustele väheneb. Autorite sõnul on seosed ka psühholoogiliste mõjude, nagu lein ja depressioon, ning inimese immuunsüsteemi toimise vahel.