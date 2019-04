Seljavalu eest pole keegi kaitstud

Pealegi väheneb inimese vananedes tema selgroolülide vaheketaste elastsus. Kõõlused muutuvad jäigemaks. Kõike seda arvestades on ime, et alaseljavalu pole veelgi sagedasem.

Kai Ilp teab hästi, milliseid kannatusi toob endaga kaasa lihaste kõhetumine ehk sarkopeenia. „Umbes neli aastat tagasi murdsin vabariigi aastapäeval õlavarreluu ja nii õnnetult, et killuline murd kasvas valesti kokku. Käsi oli täiesti kõver ega liikunud üldse. Käsi oli pikalt kipsis, väga kartsin end üldse liigutada. Tekkis lihaste kõhetumine. Mõtlesin, et olen juba vana inimene ja mis siis, las ma olengi sellise kõvera käega. Käisin füsioteraapias, massaažis, ujumas. Erilist lootust arstid siiski ei andnud. Umbes aasta tagasi hakkasin tegelema joogaga ja tegema kodus jõuharjutusi.”

„Olen kõikidele oma treeningutes käivatele inimestele soovitanud osta endale paar hantleid ja lugeda raamatut „Sinu tugev aju” – see on täiesti elu muutev lugemine. Hantleid soovitan hoida elutoas teleri kõrval, et tekiks nende kasutamise igapäevane harjumus. Lihtsaid harjutusi seljale saab teha näiteks telerist päevauudiseid vaadates. Ma kordan oma treenijatele päevast päeva, et vananemist saab edasi lükata, kui oma lihaseid, liigeseid ja lülisammast regulaarselt hooldada. Selleks on ainult üks tee – iga päev palju liikuda ja kodus jõuharjutusi teha!”