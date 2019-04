Kuuking, kohupiim ja seljavalu

FOTO: 60+

Alkohol kahjustab aju. 60+ aprillinumbris kirjutame, mida see täpsemalt tähendab. Kas see võib kaasa tuua ka varasema dementsuse, psühhoosi või mõne vaimuhaiguse? Kui füüsilise tervise puhul on inimene nõus ehk arsti juurde minema, siis kuidas aidata lähedast, kel on tekkinud probleemid viha taltsutamisega? Kui üldse.

Sellest, kuidas ründavad sõltuvusained, nagu alkohol, lihtsustatult öeldes aju mõnukeskust, selgitab Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaater Teelia Rolko, Viljandi alkoholitarvitamise häirete ravi teenistuse psühholoog Lauri Pihkva räägib, mis võib saada selleks hetkeks, kui inimene tunnistab oma sõltuvust ja otsib ise abi.

Lõuna Prefektuuri Kagu jaoskonna piirkonnavanem Katrin Satsi toob välja, kuidas eakad kannatavad vaimselt, aga vahel lausa füüsiliselt oma sõltlastest laste pärast. Eesti Õigusbüroo jurist Angela Jürgenson annab nõu, kuidas end agressiivseks muutunud pereliikme eest kaitsta.

Krooniline neeruhaigus kulgeb sageli märkamatult, sümptomid võivad tekkida alles siis, kui hävinud on juba 90 protsenti neerukoest. Seetõttu peaks iga inimene teadma kroonilise neeruhaiguse tunnuseid.

Oma kogemusloo tütar, kelle isa on alkohoolik. Tema ja ta vennad pole erandlik pere, ta teab seda ja see oli ka selle valusa loo kirjutamise põhjus.

Psühholoog Tõnu Ots arutleb kultuuri ja kultuurituse üle alkoholipruukimises, toob välja vastuolu “sotsiaalse probleemi” ja inimliku mure” vahel ning kirjeldab, kuidas ta ükskord üht lausjoodikut viinast võõrutada aitas.

Dementsussündroom või dementsusele iseloomulikud sümptomid võivad tekkida erinevatel põhjustel, kuid kõige sagedasem neist on Alzheimeri tõbi, mis on 60–80 protsendil juhtudest haigusjuhtude põhjuseks. Alzheimeri tõvele ravi ei ole leitud, kuid ravimitega saab sageli varases staadiumis diagnoositud tõve arengut aeglustada, arengut kontrolli all hoida. Millised on Alzheimeri tõve esimesed sümptomid? Miks esinevad ka tervel inimesel mäluhäired? Kuidas Alzheimeri tõbe ennetada? 60+ värskes aprillinumbris kommenteerivad teemat Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaater Mari-Liis Laanetu ja Soome geriaatriaprofessor Miia Kivipelto.

„Väga tähtis on õigel ajal tähele panna neeruhaiguse riskitegureid,” nendivad Põhja-Eesti Regionaalhaigla nefroloogid. Krooniline neeruhaigus kulgeb sageli märkamatult, sümptomid võivad tekkida alles siis, kui hävinud on juba 90 protsenti neerukoest. Seetõttu peaks iga inimene teadma kroonilise neeruhaiguse tunnuseid. Millised need on, selgitavad ajakirja 60+ aprillinumbris Tartu Ülikooli Kliinikumi nefroloogia osakonna juhataja professor Mai Rosenberg ja Tartu Ülikooli Kliinikumi nefroloog Külli Kõlvald.

Kuukinga kingitakse kui rahakotisõbralikku toataime päris tihti sünnipäevaks igas eas inimestele. Kuidas seda taime hooldada, et ta kaua vastu peaks? Kuukinga kastmise kohta on vähemalt kolm teooriat, väetamisega sama lugu. Mõned teevad ise istutussegu, teised ostavad. Kuidas on õige? Kuidas kuukingaga toimetada, kommenteerib ajakirja 60+ aprillikuu numbris Tartu Ülikooli Botaanikaaia vanemaednik Sten Mander. Orhideekirega nakatunud tartumaalane Epp jagab oma kogemusi, tema tunneb kodus rõõmu umbes 70 orhideest.

Seljavalu peetakse elustiilihaiguseks. Me istume liiga palju ja liigume liiga vähe. Selja-, kõhu- ja tuharalihased muutuvad nõrgaks ega anna selgroole piisavalt tuge. Pealegi vananeb inimese vananedes ka tema selgroolülide vaheketaste elastsus. Kõõlused muutuvad jäigemaks. Kõike seda arvestades on ime, et alaseljavalud pole veelgi sagedasemad. Milliste harjutustega võidelda seljavalu vastu, räägib ajakirja 60+ aprillinumbris seenioride treener-nõustaja Kai Ilp, kes toob ära ka olulisemad harjutused.

Meditsiiniteadlane dr Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill kirjutavad juustust kui tahkete piimatoodete ühest tippesindajast. Mis teeb juustu tervisele väärtuslikuks ja mida juustu ostes tähele panna, saab lugeda 60+ värskest märtsikuu numbrist.

Meditsiinilise biokeemia doktorant Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer kirjutavad värskes 60+ numbris toredast asjaolust, et Eestis on omad, rahvusvaheliste nõuete kõigile tasemetele vastavad probiootikumid olemas ja millised need on.

Lihavõttepühade aegu on kohane jutuks võtta traditsioonilised toiduained ja toidud. Tavaliselt räägitakse ikka värvilistest munadest, mis küll siinmail on tunduvalt hilisem traditsioon kui mitmel pool mujal Euroopas. 60+ aprillinumbris kirjutab Sirje Rekkor samuti lihavõttepühade juurde kuuluvatest kohupiimatoitudest. Muidugi ei puudu ka retseptid.

Südameapteegi proviisor Pärtel Relve kirjutab, kuidas kevadine allergia üle kavaldada.

Hüva nõu küljel annab Tea Raidsalu erinevaid nippe aiapidajatele, kelle näpud juba sügelevad.