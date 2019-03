Töölaadal pakutakse tööd vähenenud töövõimega inimestele

„Hea meel on tõdeda, et järjest rohkem ettevõtteid on valmis erivajadusega inimesi tööle võtma ja seda väga erinevatest valdkondadest,“ kommenteeris Astangu Keskuse tööhõive ja sotsiaaltöö talituse juht Minni Sirge tööturul toimuvat muutust.