Jaapani eakad kutsuvad üles istumise asemel rohkem seisma

"Oleme töötanud selle nimel, et projekt oleks igale vanemaeliste klubile tuntud ja seda on hakatud praktiseerima nüüd ka pereringis," ütles 76-aastane klubide liidu esimees Hiroshi Nishimura.

Ülemäärane istumine võib viia süvaveenide tromboosi ja muude negatiivsete tervisemõjude tekkeni. Füüsilise kehakultuuri uurimisinstituudi vanemteadur Yuko Kai selgitas, et kui me ei liiguta suuremaid lihaseid keha alumises osas, pärsib see veresuhkru imendumist lihasesse. Kuna veresuhkru ja triglütseriidide tase tõuseb, suureneb diabeedi ja kardiovaskulaarsed haiguste risk.

Kampaaniast on huvitatud ka ettevõtted, sest on leitud, et kui inimesed istuvad varasemaga võrreldes vähem, on ka nende tootlikkus suurem.