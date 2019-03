Terviseamet: puukentsefaliidi vastu tagab kaitse vaid vaktsineerimine

„Puukborrelioos ja puukentsefaliit on Eestis endeemiliselt ehk pidevalt levinud haigused, millest puukentsefaliidi vastu on end võimalik vaktsineerida. Puukentsefaliit on tõsine ja ohtlik haigus, millesse haigestumine toob kaasa mitmeid ebameeldivusi,“ ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko, kelle sõnul tuleks võimalusel puukentsefaliidi vastu end vaktsineerida juba varakevadel. „Kui praegu esimene süst ära teha, saab inimene korraliku kaitse haiguse eest suve alguseks.“