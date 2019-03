IT pole ainult noortele. Loe arvutikoolitustel käinud keskealiste inimeste lugusid

Arvutioskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb just vanemad inimesed tööturul keerulisemasse olukorda. Kui lihtne on ennast arvuti alal täiendada vanematel inimestel ja kuidas õppimine on elu muutnud? Töötukassa vahendab nelja IT- koolitustel käinud inimese muljeid.