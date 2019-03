Tallinna Keskraamatukogus toimub luulemaraton

Luulemaraton on 2011. aastast toimuv Tallinna Keskraamatukogu traditsiooniline üritus, mille eesmärgiks on tutvustada lugejatele Eestis elavaid luuletajaid ja pakkuda raamatukogu külastajatele võimalust nautida päeva jooksul elavas esituses luulet. Üritus on tasuta ja kõik huvilised on oodatud. Luulemaratoni toetab Eesti Kultuurkapital.