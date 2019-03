Regionaalhaiglas tutvustatakse tehnoloogia võimalusi une parandamiseks

„Kosutav uni on vajalik igas vanuses. Hea unekvaliteet soodustab kiiremat paranemist. Me teame une parandamise võimalustest järjest enam ja rakendame uusi teadmisi oma igapäevatöös. Me investeerime patsientide tervisesse väärtustades patsientide und,” ütles Regionaalhaigla kopsu-ja unearst dr Erve Sõõru, kes tutvustab teabepäeval unemeditsiini uusi suundi ja võimalusi.