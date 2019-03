Nakkusteemaline terviseloeng ootab osalejaid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab käte tervise teemalise koolitussarjaga “Kõik on Sinu kätes!”, mille eesmärk on 500 Eesti elaniku koolitamine tõstmaks teadlikkust nakkushaiguste leviku vältimiseks. Koolitus on tasuta ja soovi korral saab koolitajad kutsuda oma seltsile või organisatsioonile külla.