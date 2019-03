Päevane tukastus kulub igaühele ära

Unega tegeleva Ameerika teadusühingu uuringust selgus, et ligi 60 protsenti 13–64aastastest vaevleb peaaegu igal ööl probleemide puntras ega suuda korralikult välja puhata. Arvata on, et meilgi Eestis lood paremad pole, pigem isegi hullemad. Unemuresid põhjustavad liiga kiire tehnoloogia areng, vähene liikuvus, halvad toitumisharjumused, infotulv, pidev ajahäda, töötus, madalad palgad, väike pension ja hingehädad.

Mida väiksem laps, seda pikem magamisaeg, ja arvata, et ka pikemad unenäod. Osa närvifüsiolooge ja psühholooge väidab, et lapsed näevad unenägusid suhteliselt harva, teised aga jälle vastupidist. Rohkem on levinud arvamus kolmest unenägude esinemise optimumist: eelkooliiga (3–6 eluaastat), 18–25 ja 50–60 eluaasta vahel. Vahest sisaldavad need perioodid rohkem alateadlikku mõttepinget, mis unenägudes oma lahenduse-maanduse leiavad.

Unenäod ei paina ainult inimest ja inimlast, vaid kindlasti ka loomi ja sellepärast oleks rumal mõelda, et väikelapsel pole veel elamusi, mida unes taaselustada. Ja mida me üldse teame elu olemusest, selle algusest ja lõpust.

Iga täiskasvanu vajaks pooletunnist lõunauinakut ja laps vähemalt tunnist.

Kuni kaheaastaste laste keskmine uneaeg peaks olema 16–18 tundi, 2–4aastastel 14–16, 5–7aastastel 11–12 ja algkooliealistel 9–10 tundi. Täiskasvanu magab keskmiselt 7–7,5 tundi ööpäevas ja vanemale inimesele piisab 5–6 tunnist. Kui laps magab öösel korralikult 9–10 tundi täis, ei ole päeval magada tarvis.

Ka kümme minutit und kosutab

Iga täiskasvanu vajaks pooletunnist lõunauinakut ja laps vähemalt tunnist. Oleme peaaegu kõik kogenud, kui kosutav võib olla isegi kümneminutiline tukastus diivanil või tugitoolis – päevaväsimus on nagu pühitud. Miks me siis alahindame laste päevast magamist?

Kahjuks on meil mõnes koolieelses lasteasutuses levinud n-ö palakakultuur, mille tulemusena on voodid vanarauaks antud või tuleroaks läinud ja kus lapsed magavad soovi korral maas madratsitel – täna ühe pea ja homme teise jalad. Olen külastanud Euroopa viie riigi lasteaedu. Nemad on seal eestlasi võõrustades tundnud rõõmu, et meie oleme osanud tervislikke lapse psüühikat arvestavaid traditsioone säilitada ega ole läinud eksperimentide ohvriks. Paljudes Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides lõpeb lapsevanemate tööpäev hilisel lõunatunnil ja emale-isale jääb õigus otsustada oma lapse päevase magamise või mittemagamise üle.

Tõesti, inimesed on pärilikkuselt erinevad, seega on unevajaduski erinev, ka lastel. Siiski vajab laps päevas keskmiselt üht tundi päevaund või vähemalt rahulikumat tegevusaega.

20–30 minutit päevast tukastamist kulub ka igale täiskasvanule ära. Kellel on kombeks päevauinakut nautida, tuleks see enne kella kolme ära teha.

Unevajaduse määramisel tuleb jälgida öist ja päevast uneaega, aga ka üldist erksust, toonust ning sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Kui voodisse heites uni kuidagi tulla ei taha, tuleks hoopis üles tõusta ja midagi asjalikku teha. Kui tunned, et uni hakkab tekkima, siis taas voodisse heita.