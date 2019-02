Osteoporoosi korral peaks joogaga ette vaatama

Jooga kasulikkus painduvuse, lihasetugevuse ja tasakaalu parandamiseks on tõestatud, kuid nüüd on kirjeldatud ka mitmeid uuringuid, mis väidavad, et mõned joogapoosid võivad seenioritel põhjustada vigastusi valulikest lihasevenitusest kuni luumurdudeni.