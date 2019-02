70% juhtudest pole keskkõrvapõletiku puhul antibiootikume tegelikult vaja

See aga ei tähenda, et mütsi kandma ei peaks. „Kui räägime keskkõrvapõletikust, siis tekib see läbi nina,” selgitas ta, et 80% juhtudest on inimesel enne keskkõrvapõletikku olnud nohu. Ninaneelus olevad bakterid liiguvad keskkõrva ja tekitavad valuliku põletiku.