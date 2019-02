Uuring: kaalu langetav eakas peab tarbima valgurikast toitu

Medical News Today kirjutab, et kui eakad soovivad või on sunnitud kaalu langetama, kaasneb sellega sageli luutiheduse vähenemine ning väheneb ka lihasmasss. See on aga väga ohtlik, sest nii on neil keerulisem elada igapäevaselt aktiivset elu, samuti suureneb vigastuste oht.