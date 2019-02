Millal on tegelikult ohutu siiber sulgeda?

Ta selgitas, et inimesed kipuvad liiga vara ahju siibrit sulgema. “Inimesed arvavad, et õige on siiber sulgeda, kui söed veel hõõguvad. Õige on aga siis, kui üldse enam süsi ei ole. Leitakse, et koos sütega kinni pannes on ahi soojem. Aga ei ole, seda on katsetatud ja testitud, kõik pottsepad võivad seda kinnitada. Probleem on lihtne, tekib vingugaas, mis tuleb tuppa ja tapab kindlasti.”