Tartu Ülikool ootab meenutusi arstiõppest

Meditsiiniteaduste valdkond pöördub kogu arstkonna poole palvega vaadata üle oma kodused pildialbumid ja arhiivid. Ehk leidub seal mõni foto või dokument, millele on mõeldud kui olulisele tähisele arstieriala ajaloos?

Võib-olla annaks see ülevaate teekonnast, mille arstkond on rahvusülikoolis läbinud, ning ühtlasi ettekujutuse sellest, kui palju on alles ees? Vahest tuleb välja mõni vahva pilt oma kursuse tegemistest või teadusliku katse korraldamisest?