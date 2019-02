Testamendi puudumine ajab lähedased tülli

"Eakad on kohati ebausklikud ja kardavad, et testamendi tegemine on halb enne, aga nii see ei ole. Pigem on see kõige mõistlikum asi, mida teha, et välistada oma laste ja lähisugulaste tülliminekut, kui inimene ise on surnud. Kohutavalt kurb on kõrvalt vaadata, kuidas pärand ajab inimesed tülli, mismoodi õed-vennad, sugulased tülitsevad, kuni kohtuni välja. See on kohati koledam vaidlus kui mõni kirglik abielulahutus,” sõnab ta.