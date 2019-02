Eakate alakaalulisust põhjustab järjest enam üksildus

Tallinna Ülikooli demograafia instituudi teadur Tiina Tambaum ütles, et SHARE andmete kohaselt on Eestis 1,1 protsenti neid, kes on alakaalulised.

"Aga alakaal on vanemas eas äärmiselt ohtlik. Need, kes satuvad sinna alakaalulisuse gruppi kaua ei ela," märkis Tambaum. Eesti eakate hulgas on ülekaalulisi ja rasvunuid enam kui 60 protsenti, seega meil praegu probleem pigem liigse kaaluga.

Samas on üksilusel ja kaalu langemisel ka Eestis täheldatud otsest seost. "SHAREs küsiti ka üksilduse tunde kohta ja ma vaatasin, et nende seas, kes on alakaalus või kelle kaal on langenud, on proportsionaalselt rohkem neid, kes tunnevad end ka rohkem üksildasena," selgitas Tambaum.