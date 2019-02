Milline on moodne Eesti köök?

Praegu on peamised pudruviljad kaer ja nisu. Mitmesugused hommikusöögihelbed ning eri kombinatsioonides ja lisanditega mitmeviljapudrud, milles ka otra ja rukist, on samuti hommikulaual üsna tavalised.

Kuid on veel üks suur teraviljatoitude grupp, mis on väga jõuliselt eestlaste toidulauale tee rajanud. Need on makaronitooted, mis paljude eesti perede lemmikroogade edetabeli esimesed positsioonid on vallutanud. Ka riisitoite on viimastel aastakümnetel märksa rohkem sööma hakatud. Õnneks on meil säilinud ka kamajahu valmistamise ja kama söömise traditsioon. Pannkoogidki on meie toidulauale kindlalt püsima jäänud, kuid neid ei valmistata enam odrajahust nagu vanasti, vaid ikka nisujahust.

Kaunvilju – herneid, ube, läätsi sööme ka täna, kuid sisuliselt kadunud on toidulaualt kanep. Mõned väiketootjad on siiski toidukanepi kasvatamise taas ette võtnud ja üksikute leibade ja muude pagaritoodete sees on seda juba ka näha. Pärandtoitudest on praegu levinuim herne- või läätsesupp, tänu purgisuppide tootjatele ehk ka oasupp.

Kartulitoidud on endiselt meie laual ja paljude perede tavaline lõuna- või õhtusöök on praegugi kartul koos erinevate kastmetega. Kartuliputru armastame samuti siiani. Samas on kartul meie toidualual esindatud ka sootuks uuel kujul, kartulikrõpsude ja -vahvlitena.

Sööme endiselt nii kaalikat, peeti, kapsast, porgandit kui ka sibulat, harvem naerist. Küpsetame tänagi köögivilju ning kasutame neid suppides ja ühepajatoitudes, nagu tegid ammused esivanemad. Endiselt hapendame kapsast (küll kindlasti mitte igas kodus nagu vanasti) ja sööme hautatud hapukapsaid või mulgikapsaid. Paarisaja aasta eest meie toidulauale tulnud tomat ja kurk on kindlalt kanda kinnitanud, samuti hulk teisi maitsvaid ja tervislikke köögivilju.

Oleme hakanud sööma toorsalateid, mida esivanemad ei tundnud. Kartuleid ja teisi köögivilju sööme nüüd siiski tunduvalt vähem, kui see varem tavaks on olnud ning tervisele kasulik oleks.

Jahusoust kartulite kõrvale